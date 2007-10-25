Одеські регіонали посварились з вітренківцями через Гурвіца і міськраду

Нещодавно створена в Одеській міській раді депутатська група «Родіна» намагається дестабілізувати політичну ситуацію в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, поширеній сьогодні міською організацією Партії регіонів у зв`язку з ініціацією збору підписів за дострокові вибори депутатів міськради і мера Одеси.

Як зазначають автори документа, фракцію Партії регіонів, як і більшість депутатів міськради, зараз турбує підготовка міського господарства до зими, вирішення питань соціальної сфери - загальні для одеситів проблеми, які можна вирішити тільки в рамках конструктивних зусиль всього депутатського корпусу. У цьому ми бачимо головний сенс нашої роботи.

Разом з тим, «регіонали» мають «серйозні претензії до роботи ряду виконавчих органів влади», йдеться в заяві. Конструктивна критика допомагає «сприяє вирішенню кожної існуючої проблеми на благо всіх одеситів. Саме тому наша фракція ініціювала розгляд відповідних питань на найближчій сесії міської ради, де буде озвучена її офіційна позиція».

Нестабільність в суспільстві, політичні кризи, позачергові вибори, як свідчить практика, призводять тільки до зниження життєвого рівня людей, зростання цін, застою в реалізації довгострокових економічних проектів. Тому «ми у жодному випадку не хочемо, щоб політична вакханалія недавнього минулого знову повернулася в наше місто, зачепивши інтереси кожного з нас», - заявляють автори документу.

Що ж до виборів органів місцевого самоврядування, наголошується в заяві, то фракція Партії регіонів піде на них в терміни, визначені Конституцією країни. Саме тоді «територіальна громада дасть свою об`єктивну оцінку роботі міського голови і депутатів міськради, обраних у березні 2006 року».

Довідка УНІАН. Проросійська депутатська група «Родіна» у складі восьми членів Одеської міськради створена 5 жовтня поточного року. Увійшли до неї позафракційні депутати Наталя ГЕОРГІЄНКО, Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ, Ігор МАРКОВ, Костянтин РОЗОВ, Роман СКОМОРОХА, Валентин ЧОРНОВ, які в 2006 році обрані в міськраду за списком Блоку Наталії ВІТРЕНКО «Народна опозиція». Лідер групи – власник фірми Слов`янський альянс» і місцевого телеканалу «АТВ» І.МАРКОВ не приховує, що метою групи є організація найближчими місяцями місцевого референдуму. Ініціатори мають намір запропонувати городянам відповісти на запитання про необхідність дострокового припинення повноважень Одеської міської ради. З цією метою сьогодні о 17.00 група ініціювала проведення в Палаці культури студентів зборів громадян.