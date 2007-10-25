Соціалісти оскаржать результати виборів у Європейському суді
23:27, 25 жовтня 2007Політика
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СПУ "не опустить руки"
Соціалісти готові продовжувати оскаржувати результати позачергових парламентських виборів у Європейському суді у випадку незадоволення позову у Вищому адміністративному суді України.
Про це сказав заступник керівника юридичного департаменту Соцпартії Євген ПЕТРЕНКО, повідомляє прес-служба СПУ.
За його словами, у випадку, якщо суд не задовольнить позовні вимоги соціалістів, то СПУ "не опустить руки".
"Після вивчення документів юристи партії мають намір звернутися до Верховного суду і до Європейського суду у Страсбурзі, який поставить під сумнів легітимність дострокових виборів до Верховної Ради", - цитує Є.ПЕТРЕНКА “Українська правда”.
На момент цієї заяви рішення суду ще не було винесене.
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