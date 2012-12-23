Балога про вибори до ВР: «бикуючі» отримали можливість перемогти «ідейних»

На останніх парламентських виборах в хід йшли не стільки ідеї, програми і особистості, скільки готівка, продпайки і всілякі послуги.

Про це в своїй статті для ZN.UA пише народний депутат України Віктор Балога.

За його словами, на «глибоко споживче» ставлення можновладців до своєї країни виборці відповіли симетрично. «Народ розсудив по-своєму, він слідував принципу «з паршивої вівці - хоч з вовни жмут», - зазначив депутат.

«В результаті «бикуючі» отримали можливість перемогти «ідейних». Нехай не скрізь, але достатньо часто, щоб говорити про це, як про дику, непривабливу тенденцію. Яка, судячи з усього, надовго збереже свою актуальність», - вважає В.Балога.

«Той факт, що на сході країни були округи, де імена щасливих фінішерів були відомі ще до старту, лише підтверджують тезу: після п'ятирічного передиху вибори знову перетворилися із змагання у битву. А воля виборця часто зовсім не впливала на процес визначення переможця», - зауважив політик.