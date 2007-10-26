Експерти про політиків, Конституцію, суд, асамблею, Ющенка та реформу

Кандидат юридичних наук, доцент В’ячеслав ЯКУБЕНКО вважає, що зміни до Конституції необхідно внести, однак має бути визначена нова процедура їх ухвалення.

Таку думку він висловив на засіданні круглого столу на тему: “Конституційна реформа: погляд громадськості”, що відбувся сьогодні в УНІАН.

В.ЯКУБЕНКО вважає, що Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ хочеться повернути хоча б частину повноважень, які раніше були передбачені у Основному Законі. Однак, на думку експерта, за проект змін до Конституції, що передбачав би розширення повноважень глави держави, навряд чи проголосують 300 народних депутатів. Він зазначив, що, виходячи з цього, главі державі необхідно буде домовлятися з Партією регіонів та КПУ. Експерт не виключає, що ті, в обмін на голосування, можуть ставити питання про статус російської мови та унеможливлення вступу України до НАТО.

У свою чергу, кандидат юридичних наук, правовий радник ВГО “Альянс “Майдан” Олександр СЕВЕРИН вважає, що зміни до Конституції мають ухвалюватися Конституційною асамблеєю або Національними зборами. За його словами, Україні необхідно прийняти “Конституцію з людським обличчям”. Водночас О.СЕВЕРИН зауважив, що мають бути встановленні перепони, які не дозволятимуть шляхом прийняття законів “вихолощувати її положення”. За його словами, Конституція має бути чіткішою, конкретнішою. О.СЕВЕРИН також вважає за доцільне визначити принципи тлумачення Основного Закону.

Натомість незалежний експерт з питань захисту прав людини Людмила КОВАЛЬ вважає, що необхідно розширити функції Конституційного Суду України. За її словами, на сьогодні КС є “арбітром між різними гілками влади, по суті, він обслуговує владу”. Вона переконана, громадським організаціям треба надати право звертатися до Конституційного суду за роз’ясненнями законодавства.

Л.КОВАЛЬ вважає “категорично недоцільним доручати політикам творити Конституцію”, оскільки “вони знову виліплять нам якогось монстра”. Вона підтримує ідею створення Конституційної асамблеї, котра об’єднає юристів, представників громадських правозахисних організацій.

Радник з правових питань Мережі громадянської дії в Україні Олександр ВИННИКОВ вважає, що нову Конституцію чи зміни до нині діючої не можна приймати за вже встановленою процедурою, “або вночі і написаною на коліні”. Він вважає, що ухвалення нової Конституції тільки парламентом є неприйнятним з точки зору прав і свобод громадян. В той же час він застеріг від “надмірних сподівань на ухвалення Конституції на референдумі, оскільки тоді якихось альтернативних варіантів не розглядається і тому можливе накидання певних норм суспільству, в яких, як правило, і криється диявол”.

Водночас виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ вважає, що політики ніколи не самоусунуться від процесу підготовки і прийняття Конституції. “Тому ідея Конституційної асамблеї є достатньо утопічною, тому що політики не самоусуватимуться від цього процесу”, - зазначив він. На думку експерта, якщо при цьому політики не врахують інтереси громадськості, то така Конституцію буде “приречена на провал”, оскільки повториться політ реформа-2004. В. ЯВОРСЬКИЙ переконаний, що вихід з цієї ситуації може бути єдиний - “необхідно знайти баланс цих двох інтересів”.

Заступник директора Центру суддівський студій Андрій АЛЕКСЄЄВ вважає, що приймати “Конституцію необхідно виключно всенародним референдумом”. За його словами, цей референдум має оголошувати Президент України і виносити як президентський проект Конституції. За його словами, “саме Президент має мандат від всього народу, а не окремий депутат”.

А.АЛЕКСЄЄВ вважає, що нову редакцію Основного Закону має розробляти вузьке коло спеціалістів - не більше 10 осіб.

На його думку, до винесення на референдум проект Конституції України мав би бути обговорений на Конституційній асамблеї. За його словами, Конституція “повинна бути досить сконцентрована” і спрямована на захист основних прав людей.