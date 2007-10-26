Угода БЮТ і НУ-НС залишає багато питань...

Політологи вважають, що Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна – Народна самооборона” до офіційного підписання коаліційної угоди мають узгодити ряд питань, які викликають розбіжності.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування Центру досліджень політичних цінностей.

Зокрема, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ наголосив, що кількість критичних зауважень щодо коаліційної угоди від представників блоку НУ-НС починає непокоїти. За його словами, стало очевидно, що урочисте підписання угоди лідерами двох блоків було дещо передчасним. О.ДОНІЙ зазначив, що нині потрібно узгодити не просто текст угоди, а процедуру обговорення та прийняття рішень всередині майбутніх фракцій. На його думку, щоб вийти з конфліктної ситуації, варто обмежити текст коаліційної угоди лише тими пунктами, які не викликають заперечень у жодного з майбутніх депутатів від коаліції.

У свою чергу, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ відзначив, що з тексту угоди необхідно виключити положення про повернення радянських вкладів українським громадянам протягом двох років. «Нереально виплатити 123 млрд. грн. Краще зняти цю тему. Врешті-решт, це буде вигідно і уряду ТИМОШЕНКО», - сказав він. Крім того, за словами експерта, потрібно порозумітися з приводу переходу Збройних Сил на контрактну основу.

В той же час, керівник Центру розширення можливостей Віктор НЕБОЖЕНКО підкреслив, що коаліційна угода має загальний характер. За його словами, у документі не виписані способи вирішення конфліктів, взаємовідносини з політичними фракціями, що опинилися в опозиції.

Він також зазначив, що 12 законів, які пропонується прийняти раніше, ніж буде голосування по прем`єр-міністру, не підготовлені. В.НЕБОЖЕНКО підкреслив, що, в першу чергу. потрібно звернути увагу на закон про опозицію і закон про імперативний мандат. «Замість закону про опозицію, я б прямо вписав положення про передачу частини повноважень у Верховній Раді тим, хто визнає себе опозицією. Краще дати їм пости, ніж вихолощений закон про опозицію», - сказав він. Те ж саме, за його словами, стосується і закону про імперативний мандат. «Почнеться класичний переділ влади і власності», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Зі свого боку, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО наголосив, що необхідно подолати принципові серйозні розбіжності, які виявились за останній тиждень. За його словами, йдеться, перш за все, про програмні обіцянки БЮТ, стосовно яких існують серйозні сумніви в реалістичності їх виконання: повернення вкладів ще радянського Ощадбанку, перехід на контракту армію і відмова від призову вже 1 січня 2008 року. “Слід знайти спільні точки дотику, а, крім того, визначити механізм і графік реалізації цих обіцянок”, - сказав він.

При цьому директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зазначив, що угода залишає дуже багато відкритих питань, зокрема стосовно конституційної реформи. Він наголосив, що у внутрішньополітичному блоці є жорстка прив’язка до пропорційної виборчої системи та її удосконалення. “На мій погляд, не варто обмежувати можливості удосконалення виборчої системи тільки цим”, - сказав він.