Круглий стіл на тему: «Чи встоїть помаранчева коаліція?»

26 жовтня о 13-00 відбудеться круглий стіл на тему: «Чи встоїть помаранчева коаліція? Яка конфігурація політичних сил оптимальна для України?». Учасники: Володимир Малінкович, політолог, директор українського філіалу Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень; Володимир Фесенко, директор центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Віктор Небоженко, політолог, керівник соціологічної служби «Український барометр» (РІА “Новости”, вул. Станіславського, д.3, оф.50). Телефон: 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.

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