Литвин зізнався, хто йому найбільш симпатичний

Володимир Литвин, лідер блоку власного імені вважає, що починати формувати парламентську більшість потрібно тільки після виборів спікера і запевняє, що не збирається "входити на умовах" в будь-яку коаліцію. Про це він розповів в інтерв`ю журналу Корреспондент.

"Якщо хтось хоче широку коаліцію, потрібно разом визначити правила гри. А якщо хтось вважає, що він і так великий і лише тому до нього прийдуть здаватися, він помиляється", - заявив Литвин.

Політик зізнався, що на даному етапі консультації ведуть "всі кому охота". "Я не розмовляю з "невисоким рівнем" і ні до кого не набиваюся в родичі. Спілкуюся і з Тимошенко, і з прем`єр-міністром, і з Президентом", - зазначив лідер БЛ.

В той же час Литвин переконаний, що Президентові в першу чергу варто запропонувати партії, що набрала найбільше голосів сформувати уряд. "І якщо Партія регіонів не знайде підтримки в парламенті, хай намагається інша політична сила", - радить екс-спікер.

Литвин допускає, що парламент шостого скликання може працювати і без коаліції і оцінює вірогідність її створення як "50 на 50". "Моя упевненість грунтується на розумінні, що всі діють з прицілом на президентські вибори", - пояснює політик.

На завершення Литвин зізнався, що зі всіх політсил йому найбільш симпатичний блок власного імені і запевнив, що до сьогоднішнього дня він не підписав жодного документа про формування більшості в парламенті шостого скликання.