Ющенко поїхав на Чернігівщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Чернігівської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, мета поїздки – ознайомлення зі станом справ у регіоні, зокрема із ситуацією навколо розвитку Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

Планується, що у смт.Батурин В.ЮЩЕНКО проведе нараду, на якій обговорюватимуться плани ремонтно-реставраційних робіт на об`єктах заповідника на 2008 рік та низка проблемних питань, що виникають під час реставрації історичних пам`яток.

Глава держави також огляне оновлену експозицію музею «Будинок Генерального судді Василя Кочубея» та покладе квіти до Пам’ятного хреста жертвам Батуринської трагедії 1708 року.

На Чернігівщині Президент ознайомиться з ходом реконструкції ділянки автодороги Кіпті-Вертіївка-Бачівськ.