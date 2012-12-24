Азаров каже, що можна домовитись одночасно і з ЄС, і з Митним союзом

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров абсолютно має рацію, кажучи про те, що і Митний союз Росії, Казахстану й Білорусі, і Європейський Союз засновані на принципах СОТ. Для Євросоюзу це абсолютно очевидно, оскільки всі країни ЄС є одночасно членами СОТ", - наголосив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що для Митного союзу це не зовсім так, оскільки Казахстан і Білорусь ще не є членами СОТ, а Росія лише нещодавно вступила в цю організацію, проте, при складанні основоположних документів Євросоюзу використовувалися норми і правила СОТ.

"Що стосується сумісності, вся справа полягає в рівні митного захисту і цілий низці інших положень, що визначають функціонування двох митних союзів. Саме вони мають бути сумісні. Ну, наприклад, якщо рівні митного захисту з конкретної товарної позиції значно між собою відрізняються, то тоді це буде предметом окремих переговорів. Тому питання сумісності - це дуже складне питання. Саме тому наші взаємодії і там, і там мають бути з нашими партнерами вивчені і мають бути знайдені компроміси. У чому я з міністром С.Лавровим абсолютно згоден, так це в тому, що пошук і знаходження цих компромісів можливі", - наголосив М.Азаров.