Азаров розказав «новеньким», що таке робота міністра

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, М.Азаров привітав членів уряду з призначенням, «з високою відповідальністю», побажав їм здоров’я, наполегливості, енергії, натхнення.

Він наголосив, що Кабінет міністрів працює як єдина команда, яка зобов’язана втілювати політику Президента України і забезпечувати розвиток країни.

Вже сьогодні всі новопризначені міністри будуть представлені колективам міністерств.

Глава уряду зазначив, що серед призначених міністрів є ті, які мають значний досвід роботи, однак до цього не очолювали міністерства та відомства. Це дає змогу по-новому оцінити роботу цих органів, знайти нові підходи до вирішення проблем. Водночас М.Азаров висловив впевненість, що в міністерствах є досвідчені фахівці та традиції, які допоможуть новим керівникам.

«Робота міністра – це не тільки управління колосальною галуззю, а й напрацювання потрібних рішень та здатність здійснювати ефективний контроль за виконанням», - зазначив прем’єр-міністр. При цьому М.Азаров наголосив, що міністри повинні більше консультуватися з експертами і громадськістю, часто бувати в регіонах, аби знати реальну картину роботи галузі.

Головним завданням нового уряду М.Азаров назвав забезпечення економічного росту.

«Тільки забезпечення економічного зростання дозволить забезпечити зростання соціальних стандартів», - наголосив він.

Прем’єр-міністр поставив завдання розробити програму дій Уряду на 2013-2014 роки, яка б забезпечувала економічний розвиток за практичними складовими. До її розробки мають долучитися всі міністерства. Програма має бути підкріплена ресурсами: кредитними, інвестиційними, бюджетними. Від цього головним чином залежить результат роботи в 2013 році.

Особливу увагу прем’єр-міністр акцентував на покращенні зовнішньоторговельного балансу України, а отже, на виробництві конкурентоздатної продукції і просуванні українських товарів на закордонних ринках.

«Ми повинні захищати власні ринки та навчитися просувати наші товари», - зазначив прем’єр-міністр.

Також М.Азаров акцентував на необхідності бути міністрам «більш публічними», доступними для преси, доносити до суспільства інформацію про роботу Кабінету міністрів, про важливі рішення, які приймаються.

«Ми повинні бути публічними, вміти виступати, відстоювати свої позиції, розповідати людям про роботу. Тому що нам є про що розповідати, адже зроблено чимало», - резюмував М.Азаров.

Уряд у новому складі прийняв перші рішення, які забезпечують життєдіяльність країни у період свят та вирішення соціальних питань.

Зокрема, відповідно до факту потреб окремих територій, перерозподілена субвенція з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту: таких, як допомога сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства. Розписано нерозподілений обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – ці кошти в першу чергу підуть на виплату зарплат. Затверджено перелік бюджетних програм згідно з законом про Державний бюджет на 2013 рік.