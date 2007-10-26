Янукович зустрівся з радником Хіларі Клінтон

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з радником з міжнародних питань кандидата в Президенти США Хіларі КЛІНТОН, колишнім послом США в ООН Річардом ХОЛБРУКОМ політичну ситуацію в Україні та актуальність боротьби з ВІЛ/СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Р.ХОЛБРУКА відбулася сьогодні в Кабінеті міністрів України.

«В Україні пройшли дострокові вибори. Вони були викликані політичною кризою, грунтом для якої стали розбіжності в поглядах на політичну реформу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що політична реформа, що набула чинності в 2006 році, фактично відкрила шлях для проведення пропорційних виборів, формування коаліції і призначення прем`єр-міністра. «Нова система управління – парламентсько-президентська – має багато суперечностей. Ці суперечності привели до політичного конфлікту і політичної нестабільності», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що уважно стежить за ситуацією в світі «і з інтересом за розвитком подій в США в контексті президентських виборів».

«Ми високо цінуємо роботу, яку ви проводите у напрямі боротьби з ВІЛ/СНІД. Це великий внесок у вирішення проблеми», - підкреслив глава українського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив роль Р.ХОЛБРУКА «у врегулюванні дуже непростих подій в Югославії» (Р.ХОЛБРУК був активним посередником у середині 90-х років у питаннях боснійського мирного врегулювання - УНІАН).

Довідка УНІАН. Р.ХОЛБРУК обіймав посаду посла США в ООН з 1999 по 2001 рік. Він також є президентом і головним виконавчим директором Глобальної бізнес-коаліції з боротьби з ВІЛ/СНІД і інфекційними захворюваннями.