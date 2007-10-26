Черновецький піде з посади мера, якщо Луценко обжене його в забігу на 5 км

Мер Києва Леонід Черновецький готовий поступитися лідеру блоку "Наша Україна-Народна Самооборона" Юрію Луценку посадою мера, якщо Луценко обжене Черновецького в забігу на 5 км.

Про це він заявив журналістам, повідомляють "Українські новини".

"Я перебуваю у відмінній формі. Я міг би зробити пропозицію Луценку пробігти із мною 5 кілометрів, і якщо він мене обжене, я готовий поступитися йому кріслом мера", - сказав Черновецький.

Він підкреслив, що дуже уважно стежить за станом свого здоров`я.

Також Черновецький засумнівався у вірогідності результатів аналізів Луценка, які показали відсутність слідів наркотиків і зловживання алкоголем у крові й сечі Луценка.

"Мене не вражає, те, що показано на загальнонаціональному каналі "1+1", хто бачив, які аналізи здавав Луценко - або, може, хтось за нього їх здавав?... Я бажаю Луценку покинути пити!" - сказав Черновецький.

Він підтвердив готовність обговорити з Луценком у прямому ефірі на одному із загальнонаціональних каналів процедуру спільної здачі аналізів.

Як відомо, Черновецький раніше закликав Луценка спільно пройти тест у прямому ефірі будь-якої телекомпанії на вживання наркотиків і спиртного.

У свою чергу Луценко здав для проведення аналізів зразки крові, сечі й волосся, і медики не виявили у них слідів наркотиків і зловживання алкоголем. Аналіз волосся ще проводиться.

Українська правда