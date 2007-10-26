Сьогодні СПУ і Партія регіонів п`ють шампанське

Сьогодні Соціалістична партія України відзначає чергову річницю з дня свого заснування.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії.

“Соціалістична партія України створена 26 жовтня 1991 р. у Києві зусиллями колишніх членів забороненої КПУ (КПРС), які не погоджувалися з її забороною, і прагнули продовжувати політичну діяльність. Лідером партії був обраний колишній керівник більшості в Верховній Раді УРСР Олександр МОРОЗ”, - зазначається у повідомленні.

“На відміну від багатьох партій соціалістичного спрямування, що заявили про себе у 1991 р., СПУ зуміла не тільки зберегти себе, а й стати впливовою політичною силою, обрати шлях розвитку, який найбільше відповідає потребам і сподіванням людей праці, які хочуть жити й працювати у незалежній демократичній Україні”, - йдеться у привітанні, розміщеному на сайті СПУ, яке адресоване членам партії та прибічникам ідей соціалізму.

Сьогодні ж десяту річницю заснування святкує Партія регіонів. З цього приводу на офіційному сайті партії розміщений відповідний банер та вітання окремих членів Партії регіонів.

Зокрема, Юрій МІРОШНИЧЕНКО наголошує: “Партія, яка розбудовує нашу державу, є відповідальною перед суспільством і користується найбільшою підтримкою громадян України... В жодному разі не можна звертати з того шляху, яким йде Партія регіонів. Адже це шлях перемоги, економічного зростання, громадської злагоди, шлях, який веде країну до демократії і добробуту”.