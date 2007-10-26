Соціологи похвалили себе і українців

Соціологи відзначають підвищення точності своїх прогнозів у передвиборних дослідженнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор фірми «Юкрейніан соціолоджі сервіс» Олександр ВИШНЯК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Прогнози виявилися точнішими, ніж на (парламентських) виборах 2006 року», - сказав О.ВИШНЯК, зазначивши точність всіх п`яти екзит-полів і соціологічних досліджень щодо рейтингів політичних партій і сил.

На його думку, підвищенню точності соціологічних прогнозів сприяли два чинники. «Українське суспільство стає все більш відкритим і щирим, і це покращує результати всіх соціологів. А другим чинником є структуризація партійного поля в Україні – вже немає десяти партій, які одержують 1% підтримки виборців», - зазначив О.ВИШНЯК.

Разом з тим, соціолог вважає, що все ще залишається багато проблем з методологією проведення соцдосліджень і публікацією їх результатів.

«Перш за все, більшість соціологів представляє ЗМІ політичні рейтинги серед усіх учасників опитувань. Це дезорієнтує виборця, оскільки ці рейтинги є явно заниженими як відносно лідерів виборчих перегонів, так і тих, хто балансує на межі трипроцентного бар`єру. Потрібно публікувати ті рейтинги, які розраховуються з відповідей респондентів, які мають намір брати участь у виборах», - пояснив О.ВИШНЯК.

У свою чергу, директор компанії R&B Group Євген КОПАТЬКО додав до чинників точності дистанційованість соціологічних компаній від політичних сил. «Коли менше політики – точніші результати», - зазначив він.