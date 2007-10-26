Ющенко оголосив догану Червоненку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану губернаторам Донецької області Володимиру ЛОГВИНЕНКУ, Запорізької – Євгену ЧЕРВОНЕНКУ, Одеської - Івану ПЛАЧКОВУ та Херсонської - Борису СІЛЕНКОВУ.

Про це йдеться в указі глави держави № 1021/2007 від 26 жовтня, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, догану чотирьом головам обласних державних адміністрацій оголошено за значні недоліки в роботі з виконання Указу Президента України від 28 березня 2007 року № 250 «Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні», виявлені під час другого засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, яке відбулося 23 жовтня в Харкові.

Також Президент визнав незадовільною роботу голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з організації підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема щодо складання списків мешканців регіонів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 років в Україні, та формування відповідних регіональних книг пам`яті, впорядкування місць поховань жертв геноциду українського народу, демонтажу пам`ятників та пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932–1933 років в Україні та політичних репресій.

Крім того, глава держави доручив головам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької обласних, Київської міської державних адміністрацій вирішити в установленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, на яких покладено організацію підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні.