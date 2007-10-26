Черномирдін радить Ющенку брати приклад з Кучми

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що президенти України Віктор ЮЩЕНКО і Російської Федерації Володимир ПУТІН мають зустрічатися частіше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на питання читачів газети «Комсомольская правда» в Украине».

«Я вважаю, що зустрічатися потрібно частіше, будь-яка зустріч - планова або непланова, офіційна або неофіційна - вона завжди дає результат», - сказав посол.

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що є багато чинників, зокрема ситуація в Україні, у зв`язку з якими президенти України і Росії зустрічаються не дуже часто. Водночас посол висловив переконання, що «для зустрічі час завжди можна знайти».

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що другий Президент України Леонід КУЧМА зустрічався зі своїм російським колегою близько 15 разів на рік.