Черномирдін вважає вандалізм на Говерлі невмілим жартом

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає поспішною реакцію Служби безпеки України на антиукраїнську акцію Євразійського союзу молоді на горі Говерла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Вони (СБУ – УНІАН) спочатку розібралися, було чи не було, і що було, перш ніж дати миттєву оцінку. Я засуджую такі явища, але вони повинні бути достовірними», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Посилаючись на заяви керівників Євразійського союзу молоді, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що російське відділення організації не має жодного стосунку до того, що відбувся на Говерлі. За його словами, це зробили члени українського відділення ЄСМ.

Водночас посол схильний вважати акцію на горі Говерла невмілим жартом. «Чи не забагато галасу здійняли хлопці? Здається вони пожартували невміло. Сфабрикувати це все на фотографії, оприлюднити, а насправді - не пиляли, не ламали і не нищили», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Разом з тим він наголосив, що негативно ставиться до подібних явищ.

«Це погано, хоч би хто це вчинив - з України чи Росії», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі на території України і перейменування вершини на пік Сталіна.

20 жовтня в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які вчинили наругу над державною символікою України на горі Говерла. За його словами, це троє молодиків – «Леонід САВІН (1974 р.н.) громадянин України, який з березня цього року постійно проживає в Москві і є одним з провідних активістів вказаної структури, відповідальним за функціонування веб-сайту ЄСМ. Другий - Олександр БОВДУНОВ (1986 р.н.), громадянин Росії, і третій - Валерій МАНТРОВ (1988 р.н.)».

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ одержані матеріали, які свідчать, що «цим ганебним вчинком координували з території Росії» керівники ЄСМ Павло ЗАРІФУЛЛІН і Олександр ДУГІН, яким з червня минулого року на 5 років заборонено в`їзд до України.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом наруги над державними символами України, встановленими на Говерлі.

22 жовтня в Євразійському союзі молоді заявили, що державні символи України на Говерлі нівечили не росіяни, а «етнічні українці».