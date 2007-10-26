Ющенко закликає помаранчевих на гаяти часу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає оперативно сформувати демократичну коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Батурині Чернігівської області.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності оперативно використати час для формування демократичної коаліції.

«Я розумію, скільки діалогів необхідно провести, як було стільки сказано», - сказав Президент.

На його переконання, між БЮТ і блоком “Наша Україна – Народна самооборона” немає ідеологічних розбіжностей. «Ну, вибачте, перехід на формування контрактної армії, хіба це може бути якоюсь розбіжністю. Людина, яка може тримати олівець і може вести підрахунки, як здійснити цей процес, яка є професійною, думаю, за 10 хвилин дасть відповідь, як знайти порозуміння у цьому надуманому питанні», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре висловив свою позицію, що не можна поспішати з переходом на контрактну армію.

Як вважає Президент, проблема не в ідеології, а проблема у тому, що «всі сьогодні люди, які відносяться до демократичної коаліції, усвідомлюють ту вагу відповідальності відносно внутрішньої консолідації, яку потрібно здійснити».

В.ЮЩЕНКО додав, що два роки тому така консолідація уже була зіпсована, «де було сказано дуже багато неправильних, брехливих слів, образливих слів».

«Потрібно бути просто мужніми, потрібно почати з власної дисципліни, як коректно говорити про тих, хто є, перш за все, твоїм ідейним партнером», - підкреслив Президент.