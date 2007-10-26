Житомирським губернатором може стати людина Мороза

Виконувачем обов’язки голови Житомирської обласної державної адміністрації може бути призначено Юрія ЗАБЕЛУ, який обіймає посаду голови Макарівської райдержадміністрації Київської області. Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента України.

Джерело відзначило, що Ю.ЗАБЕЛА є одночасно першим секретарем Макарівського райкому Соціалістичної партії України. Крім того, його брат Леонід ЗАБЕЛА – очолює районний осередок Партії регіонів Ємільчинського району Житомирської області.