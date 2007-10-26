Житомирським губернатором може стати людина Мороза
15:37, 26 жовтня 2007Політика
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Проект указу уже готовий?
Виконувачем обов’язки голови Житомирської обласної державної адміністрації може бути призначено Юрія ЗАБЕЛУ, який обіймає посаду голови Макарівської райдержадміністрації Київської області. Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента України.
Джерело відзначило, що Ю.ЗАБЕЛА є одночасно першим секретарем Макарівського райкому Соціалістичної партії України. Крім того, його брат Леонід ЗАБЕЛА – очолює районний осередок Партії регіонів Ємільчинського району Житомирської області.
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