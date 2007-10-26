Ющенко хоче клонувати Таруту
15:46, 26 жовтня 2007Політика
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Президента бізнесмен приємно дивує
|Віктор Ющенко під час візиту до історико-культурного заповіднику «Гетьманська столиця» у Батурині
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Батурині Чернігівської області на нараді з питань стану виконання заходів, спрямованих на розвиток заповідника «Гетьманська столиця».
В.ЮЩЕНКО подякував присутньому на нараді голові ради директорів корпорації “Індустріальний союз Донбасу” Сергію ТАРУТІ за активну участь у реконструкції «Гетьманської столиці» у Батурині.
«Мене приємно дивує ця людина. Дай Боже, щоб ми могли клонувати таких Тарут», - сказав він. Президент підкреслив, що є багато об’єктів, які потребують уваги бізнесу.
В.ЮЩЕНКО назвав роботу С.ТАРУТИ у Батурині фантастичною, зауваживши, що з такими бізнесменами можна підняти всю країну.
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