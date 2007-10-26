Малінкович вважає, що Партія регіонів збанкрутіла

Партія регіонів “збанкрутіла”, і в східній Україні потрібно створювати нову партію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на засіданні круглого столу висловив директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛІНКОВИЧ.

За його словами, потрібно формувати нову політичну силу, яка відстоюватиме позиції і погляди людей, що проживають на сході країни. В.МАЛІНКОВИЧ вважає, що в Партії регіонів є «маленький клан», який змушує партію укладати угоди з Президентом України. За його словами, саме завдяки цьому клану в Партії регіонів було ухвалене рішення про участь в дострокових парламентських виборах, на яких, як вважає політолог, вона, по суті, програла.

В.МАЛІНКОВИЧ переконаний, що створення широкої коаліції було б «протиприродним». За його словами, створення союзу з блоком «Наша Україна – Народна самооборона», який, по суті, очолює Президент України Віктор ЮЩЕНКО, для Партії регіонів означає «здачу своїх виборців».

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що політтехнологи радили “регіоналам” “не йти до парламенту і відразу його заблокувати”.

За його словами, “фінансисти і Партії регіонів, і БЮТ виходять з того, що “дві виборчі компанії поспіль - це дуже великий вантаж, який їм дуже важко винести”.

Він також зазначив, що «фокус» зі складанням повноважень 150-ма народними депутатами Верховної Ради V скликання вдався тому, що в цьому був зацікавлений Президент України, а зараз такої зацікавленості немає, і тому повторити таку ситуацію майже неможливо.