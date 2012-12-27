Старший син Януковича поки не планує йти в Президенти

Про це він розповів у інтерв'ю виданню «Донецкие новости»

«Наступні президентські вибори відбудуться в 2015 році, і я в них, напевно, не буду брати участь (сміється). Вибори до парламенту відбудуться в 2017 році, і до них ще цілих п'ять років. Як кажуть, поживемо - побачимо. Поки немає бажання і часу витрачати сили на політику.

Олександр Янукович поскаржився також на «провокації з боку ЗМІ»:

«Більша частина з того, що про мене пишуть, - це не критика, а замовні політичні провокації, спрямовані проти Президента. Критика може бути благом, скажу більше: грамотні зауваження додають сил. Сумно усвідомлювати, що я є мішенню для провокаторів лише тому, що я займаюся бізнесом, причому досить успішно. Хоча реальних підстав для критики на мою адресу немає. Пильна увага до мого бізнесу - один із самих головних стимулів для того, щоб створювати максимальну прозорість, робити кожен свій крок прагматично, впевнено і ефективно. Саме тому все, чим ми займаємося, відповідає законам. А конструктивна критика - це благо, за неї потрібно сказати спасибі», - зазначив бізнесмен.