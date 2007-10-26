Ющенко повертається з гетьманської столиці

16:20, 26 жовтня 2007
Політика
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Президент завершив робочу поїздку на Чернігівщину

Віктор Ющенко під час візиту до історико-культурного заповіднику «Гетьманська столиця» у Батурині Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Чернігівської області й відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомився з ходом реконструкції ділянки дороги “Кіпті-Глухів-Бачівськ”.

У смт Батурин Президент взяв участь у нараді з питань стану виконання заходів, спрямованих на розвиток Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

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