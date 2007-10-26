Ющенко повертається з гетьманської столиці

Президент завершив робочу поїздку на Чернігівщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Чернігівської області й відбув до Києва. Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомився з ходом реконструкції ділянки дороги “Кіпті-Глухів-Бачівськ”. У смт Батурин Президент взяв участь у нараді з питань стану виконання заходів, спрямованих на розвиток Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

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