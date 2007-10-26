Балога: Президентові намагалися пустити пил в очі

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що дисциплінарні стягнення за невиконання указів глави держави є неминучими.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Він назвав цілком справедливими і своєчасними дисциплінарні стягнення стосовно окремих обласних керівників за незадовільне виконання президентського указу про підготовку заходів до 75-х роковин Голодомору.

За словами В.БАЛОГИ, під час засідання Координаційної ради з підготовки церемоній вшанування жертв геноциду українського народу главою держави було виявлено кричущу байдужість до цієї справи деяких регіональних високопосадовців.

«Президентові намагалися пустити пил в очі, але ця спроба була марною. Його критика, висловлена у Харкові на адресу обласних начальників, не зависла у повітрі: оголошені сьогодні догани мають стати відчутним щепленням від апатії», - підкреслив В.БАЛОГА.

Він зауважив, що тема Голодомору – надзвичайно болісна і для Президента, і для всього українського народу. «Безвідповідальне ставлення регіональної влади до підготовки жалобних заходів викликало у глави держави цілком зрозуміле невдоволення. У питанні, яке стосується всієї нації, всієї країни не може бути нехлюйства. Потрібно провести великий обсяг копіткої роботи, аби трагічна сторінка української історії була глибоко вивчена, а невинні жертви Голодомору належно вшановані», - підкреслив В.БАЛОГА.

Водночас керівник Секретаріату Президента застерігає голів ОДА від імітації роботи з підготовки заходів до роковин Голодомору. «Будь-яка показуха чи фальш обернуться адекватними кадровими рішеннями. Трагедія народу – це не привід для гучних звітів і хизування досягненнями. Біль і горе тих жорстоких років має бути усвідомлена нинішніми та майбутніми поколіннями українців. Робота у цьому напрямку не обмежується разовими акціями і категорично не може бути предметом піару», - наголосив глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА зауважив, що підготовка до відзначення роковин Голодомору стоїть окремими пунктом порядку денного Президента. Він прискіпливо контролює весь комплекс заходів – пошукових, наукових, організаційних, інформаційно-просвітницьких – з цього надважливого питання. «Якщо чиновники дозволять собі зневажливо ставитися до президентських директив і настанов, то лише доганами не обійдуться», – попередив глава Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану губернаторам Донецької області Володимиру ЛОГВИНЕНКУ, Запорізької – Євгену ЧЕРВОНЕНКУ, Одеської - Івану ПЛАЧКОВУ та Херсонської - Борису СІЛЕНКОВУ.

Згідно з відповідним указом, догану чотирьом головам обласних державних адміністрацій оголошено за значні недоліки в роботі з виконання указу Президента «Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні», виявлені під час другого засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, яке відбулося 23 жовтня в Харкові.