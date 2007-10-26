Фесенко не виключає третього пришестя Плюща

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ втретє може очолити Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав сьогодні на засіданні круглого столу в Києві.

За словами В.ФЕСЕНКА, сьогодні в основному говорять про проблемний момент, який стосується затвердження лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України. Проте він вважає, що у «помаранчевої» коаліції є ще один проблемний момент – обрання спікера парламенту.

За словами політолога, «ні для кого не є таємницею, що в НУ-НС існує не явна, прихована опозиція до Вячеслава КИРИЛЕНКА».

В.ФЕСЕНКО переконаний, що при обранні голови Верховної Ради V скликання можуть виникнути проблеми. На його думку, для забезпечення ефективної роботи парламенту, зокрема плідної співпраці коаліції з опозицією, спікером має стати «компромісна фігура». Політолог вважає, що такою фігурою може бути І.ПЛЮЩ.

«Тому не можна виключати «третього пришестя» Івана ПЛЮЩА на пост спікера», - сказав В.ФЕСЕНКО. За його словами, про цю кандидатуру на посаду спікера ведеться чимало розмов у кулуарах.

Крім того, на думку В.ФЕСЕНКА, такою нейтральною фігурою міг би стати і лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН. Разом з тим, політолог сумнівається, чи згоден В.ЛИТВИН бути нейтральним, виходячи з його президентських амбіцій.

В.ФЕСЕНКО також вважає, що, віддавши В.ЛИТВИНУ посаду голови ВР, НУ-НС, «може, був би не проти таким чином включити в коаліцію Блок Литвина».

Водночас, на думку політолога, після коаліциади-2006 у БЮТ побоюються привертати на свій бік третього партнера, який може підвести.

Довідка УНІАН. І.ПЛЮЩ очолював Верховну Раду з грудня 1991 р. по квітень 1994 р. і з лютого 2000 р. по травень 2002 р.