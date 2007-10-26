На телеканалі «Інтер» вийде ексклюзивне інтерв`ю Ющенка
17:24, 26 жовтня 2007Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав ексклюзивне інтерв`ю телеканалу «Інтер».
Як повідомляє прес-служба глави держави, головні теми інтерв`ю – формування демократичної коаліції в Верховній Раді VI скликання та оптимізація енергетичних поставок з Росії в Україну.
Глава держави, крім того, відповів на запитання щодо участі компанії «Венко Інтернешнл Лімітед» (США) у розробці Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, а також щодо цінової політики України.
Інтерв`ю вийде в ефір у неділю, 28 жовтня, о 20.00.
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