На телеканалі «Інтер» вийде ексклюзивне інтерв`ю Ющенка

17:24, 26 жовтня 2007
Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав ексклюзивне інтерв`ю телеканалу «Інтер».

Як повідомляє прес-служба глави держави, головні теми інтерв`ю – формування демократичної коаліції в Верховній Раді VI скликання та оптимізація енергетичних поставок з Росії в Україну.

Глава держави, крім того, відповів на запитання щодо участі компанії «Венко Інтернешнл Лімітед» (США) у розробці Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, а також щодо цінової політики України.

Інтерв`ю вийде в ефір у неділю, 28 жовтня, о 20.00.

 

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