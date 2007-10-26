Черномирдін: проблему маяків на рівні ”хочу - не хочу” не вирішиш

Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що питання передачі Україні об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання в Чорному морі має вирішуватися на рівні урядів двох країн і підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав в ході прямої телефонної лінії з читачами «Комсомольская правда в Украине».

«Я думаю, на рівні урядів, комісії і треба вирішувати», - сказав він.

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН нагадав, що між Україною і Росією був укладений договір щодо ЧФ РФ, який ратифікований парламентами і має міжнародний статус.

На його думку, всі «суди і розгляди» мають носити міжнародний характер.

Посол також зазначив, що Україна і Росія створили міжурядову комісію з питань функціонування Чорноморського флоту РФ, яка постійно працює і розбирається, у тому числі і з маяками.

«Чорноморський флот до 2017 року несе величезне навантаження в частині безпеки в Чорному і Середземному морях. Це наша безпека, тому просто «хочу», «не хочу» – ми не можемо ухвалювати рішення», - додав В.ЧЕРНОМИРДІН.