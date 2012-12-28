Депутат: вибори в Києві будуть дуже складними

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на прес-конференції в Києві.

За словами О.Бригинця, він розмовляв з людьми, які «проводили вибори на рівні окружних комісій».

«Вони кажуть, що найбільш брудних і найбільш фінансово забезпечених виборів, ніж попередні вибори в Києві, не було. Але опозиція виграла. На їх думку, знаючи тонкощі впливу на вибори кандидатів, вибори, що відбудуться навесні, будуть ще більш інвестиційними з боку майбутніх кандидатів, бо туди підуть усі мільйонери, які програли вибори до Верховної Ради, туди піде безліч депутатів Верховної Ради, які залишились без роботи, і туди підуть депутати Київради, які встигли стати мільйонерами за час свого депутатства», - зазначив О.Бригинець.

Водночас він висловив переконання, що вибори мера столиці та депутатів Київради, зважаючи на те, як відбувалися у місті вибори до Верховної Ради, проходитимуть для влади у ще гіршій ситуації.

«Це будуть дуже складні вибори. Це буде дуже серйозне випробування для киян. Але ми знаємо, що кількість людей в Києві, які продають свої голоси, - ця цифра зафіксована - це близько 20-25%. Але це менше, ніж тих людей, які принципово концентруються навколо ідеї не віддати місто Партії регіонів і Януковичу. І це ключовий момент», - заявив О.Бригинець.