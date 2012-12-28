Яценюк: КПУ ще більш олігархічна, ніж Партія регіонів

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Арсеній Яценюк вважає, що Комуністична партія є найбільш олігархічною у парламенті, повідомляє Сегодня.

"Вони (КПУ) ще більш олігархічні, ніж Партія регіонів. ПР хоч не приховує цього, а ці під гаслами націоналізації і "10% на житлово-комунальні послуги" беруть 10% з кожного голосування в парламенті", - повідомив Яценюк.

Він зазначив, що опозиційні сили, в тому числі і" Батьківщина ", виступають проти економічної монополізації, а відповідно за руйнування олігархії в Україні як такої.

Перед виборами Ради лідер партії Петро Симоненко заявляв, що програма КПУ є альтернативою встановленому в країні олігархічному режиму.