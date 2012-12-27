Яценюк про Тимошенко: У нас стосунки були, м’яко кажучи, не прості

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко співпраця з іншими представниками опозиції далася складно.

Про це заявив глава фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи свою співпрацю з Тимошенко.

"У нас стосунки були, м’яко кажучи, не прості. Хоча я добре пригадую наш період роботи з нею, коли вона була прем’єр-міністром, а я був главою Верховної Ради України, у нас були такі дуже відверті, щирі і правильні моменти спілкування", - вказав він.

"Був певний фундамент. Потім ми були об’єктивно конкурентами на президентських перегонах 2009-2010 років. Як правило, конкуренція дає можливість виплекати самих здорових і самих сильних, але не завжди. І вибори 2010 року показали, що виграла не конкурентна особа - президент Янукович", - уточнив політик.

При цьому Яценюк зазначив, що "це саме той випадок коли має бути створено щось на кшталт демократичної монополії".

"Так треба чимось поступитися. Так треба навчитися домовлятися. Так треба навчитися вибачати один одного. І так треба навчитися, не просто бути розумним, а мудрішати. І це дасть можливість приймати правильні рішення…І ми з Юлею пройшли цей період. Вона його пройшла набагато складніше, і проходить набагато складніше", - запевнив він.

"Хто міг подумати, що її засудять на 7 років виключно за політичною мотивацією, і виключно через політичні переслідування", - додав політик.

Українська правда