Суд розглянув позов постпреда Президента щодо нелегітимності мера Сімферополя

Центральний районний суд Сімферополя на відкритому судовому засіданні відхилив позов постійного представника Президента України в АРК, в якому він вимагав визнати незаконним перебування Геннадія БАБЕНКА на посаді мера Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, заслуховуючи представників сторін, перевіривши доводи сторін, матеріали справи, колегія суддів вирішила, «що позовні вимоги є необгрунтованими і не підлягають задоволенню».

Як говориться в рішенні суду, до переліку повноважень постпреда глави держави в АРК і Представництва Президента не включено повноваження щодо звернення до суду без доручення Президента. «До адміністративного суду має право звертатися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушені її права, свободи або інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб`єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом», - говорять в прес-центрі.

«У разі виявлення представником Президента факту порушення чинного законодавства в діях органів місцевого самоврядування АР Крим законом передбачена чітка послідовність дій, а саме: внесення подання до органу місцевого самоврядування в АРК з вимогою про усунення виявлених порушень, про що інформується Президент України», - говориться в рішенні суду.

У разі неналежного реагування на подання постійного представника Президента щодо незаконності прийнятих нормативно-правових актів, він вносить пропозицію про відміну або зупинку дії таких актів безпосередньо Президенту. «Проте представник позивача в суді підтвердив факт того, що представник Президента не звертався з поданням до місцевого органу самоврядування і не вносив пропозиції Президенту України, а безпосередньо звернувся до суду, мотивуючи це тим, що у нього є це право», - говорять в прес-центрі міськради.

24 жовтня 2006 року тодішній постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до суду з адміністративним позовом до Сімферопольської міської ради, виконавчого комітету міськради і мера міста Г.БАБЕНКА про визнання його дій з виконання повноважень міського голови протиправними. Зокрема, це стосується підписання рішень, прийнятих міською радою, і розпоряджень мером. Постпред у своєму позові вимагав визнати некомпетентність Г.БАБЕНКА як Сімферопольського міського голови, заборонити здійснення повноважень мера, визнати недійсними і скасувати рішення і розпорядження Сімферопольської міськради, підписані Г.БАБЕНКОМ. Нелегітимність мера в суді відстоювали і ті, хто був постпредом після Г.МОСКАЛЯ.