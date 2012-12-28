Гілларі Клінтон повертається до роботи після трьох тижнів лікування

Про це повідомляє Радіо "Свобода". Струс мозку змусив Державного секретаря США скасувати всі передбачені робочим графіком заходи.

За даними речника, Клінтон продовжує відновлюватися вдома, але з’явиться в свєму офісі наступного тижня.

За даними лікарів, Клінтон підхопила шлунковий вірус під час європейського турне на початку грудня, її організм був зневоднений, вона знепритомніла і вдарилася головою. 13 грудня був встановлений діагноз, і з того часу Клінтон не з’являлася на публіці.

Клінтон, як очікується, невдовзі піде у відставку зі своєї посади.