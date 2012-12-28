В Азарова дали місцевим радам менше двох тижнів, щоб прийняти бюджети

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час селекторної наради з регіонами України сказав віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

“Міста і райони, безумовно, повинні прийняти бюджети в цьому році, і якнайбільше районів, сіл та селищ також. Але, максимум, ми повинні завершити процес по селах та селищах до 10 січня”, - сказав О.Вілкул.

Він наголосив, що на даний час прийнято лише 30% місцевих бюджетів.