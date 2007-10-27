У виборах поставили останню крапку

В офіційних виданнях “Голос України” та “Урядовий кур’єр” опубліковані офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулися 30 вересня.

Згідно з опублікованими даними, що були встановлені Центральною виборчою комісією, до парламенту проходять Партія регіонів - 34,37% голосів виборців, Блок Юлії Тимошенко - 30,71%, Блок "Наша Україна - Народна самооборона" - 14,15%, Комуністична партія - 5,39%, Блок Литвина - 3,96%.

Таким чином, Партія регіонів у Верховній Раді матиме 175 депутатських мандатів, БЮТ - 156, НУ-НС - 72, КПУ - 27 і Блок Литвина - 20.

Опублікування офіційних результатів виборів стало можливим лише після того, як 25 жовтня Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позовних вимог представникам п’яти політичних партій, які звернулися з позовом до ЦВК.

Суд своєю ухвалою постановив, що ЦВК при встановленні результатів позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року діяла правомірно і дотримувалася чинного законодавства. Зокрема, згідно з ухвалою ВАСУ, протокол Центрвиборчкому від 15 жовтня про встановлення результатів виборів у своєму підсумку повністю відповідає змісту протоколів окружних виборчих комісій та закордонного виборчого округу. При цьому ці протоколи не були раніше скасовані Центральною виборчою комісією або судами.

Виходячи з цього, ВАСУ дійшов висновку, що до компетенції ЦВК не відноситься питання про перерахунок голосів або визнання виборів недійсними, на що вказували позивачі.

Крім того, суд не знайшов порушення у діях ЦВК під час складання списків виборців. Зокрема, у цьому питанні позивачі вказували, що Центральна виборча комісія відсторонилася від процесу складання списків виборців. Суд у своїй ухвалі вказав, що до процесу складання списків виборців та їх уточнення мали відношення виключно робочі групи органів місцевої влади.

Крім того, суд не отримав від позивачів фактів підкупу виборців, які мають бути встановлені судом, йдеться в ухвалі ВАСУ.

Згідно з ухвалою, ЦВК у повній мірі виконала свій обов’язок щодо забезпечення надання суб’єктам виборчого процесу рівного доступу до ЗМІ за рахунок державних коштів.

Своєю ухвалою Вищий адміністративний суд України скасував заборону на публікацію офіційних результатів виборів у газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос України”, яка була встановлена з 17 жовтня.

Ухвала ВАСУ набрала чинності з моменту її оприлюднення, є остаточною і не підлягає оскарженню.