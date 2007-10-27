Янукович обіцяє, що без Партії регіонів жодного рішення не буде

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що без Партії регіонів не буде прийнято жодного рішення у сфері внутрішньої та зовнішньої політики.

Про це йдеться у його статті, опублікованій у тижневику “Дзеркало тижня” №40 (27 жовтня - 2 листопада), присвяченій 10-річчю Партії регіонів.

“І я хочу, щоб усі розуміли: хоч би яким виявився розклад сил у Верховній Раді, жодне важливе рішення у сфері внутрішньої та зовнішньої політики не буде прийнято в обхід Партії регіонів”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем’єр-міністра, такими є об’єктивні закони політичної боротьби і реальність, з якою доведеться рахуватися всім. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “ми живемо в державі, де замість закону діє принцип політичної доцільності”. Він наголосив, що попри те, що результати виборів фактично не змінили розподілу сил у парламенті, партії-переможниці намагаються відмовити у праві формувати коаліцію.

“Складається враження, що дехто продовжує ігнорувати не тільки закон, а й власне об’єктивну реальність. Із завзятістю, гідною кращого застосування, біло-помаранчевий табір продовжує старі закулісні ігри”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що вже з табору опонентів “чути голоси тверезомислячих політиків, які усвідомлюють, що очікує країну, якщо парламентська більшість формуватиметься без партії-переможниці”.