Ющенко назвав умови консолідації нації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що консолідувати українську націю можна лише після чесної дискусії щодо нагальних проблем питань суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у Києві.

«Я переконаний, що примирення почне працювати лише тоді, коли ми почнемо вирішувати саме наболіле, що є, і те, що заважає нам це робити», - підкреслив Президент.

Він наголосив, що для розвитку Української держави, розвитку її економічного потенціалу потрібна стабільність, потрібен політичний спокій, і перш за все це стосується стабільності у законодавчому органі української влади. «Цього поки бракує, але я переконаний, що дорога, якою ми зараз проходимо, нас підводить до того, що ми знайдемо те порозуміння, компроміс, толерантність», - сказав Президент.

На думку В.ЮЩЕНКА, вирішити проблемні питання, такі як НАТО, російська мова, визнання ОУН-УПА тощо можна лише шляхом публічного обговорення. «Проблеми минулого ми можемо залишити минулому тільки тоді, коли ми виховаємо відкрите громадянське суспільство, яке розумітиме, що будь-які проблеми - це не є проблеми когось у владі, це наші власні проблеми», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО вважає, що усі проблеми можна вирішити через терпимість, правдивість, краще знання історії. «Повірте, якщо ми говоримо про єдність нації, то ми повинні говорити про питання, які заважають цьому об’єднанню, цій консолідації. Якщо ми будемо робити вигляд, що в нас на все вже дані відповіді, безумовно, ми щиру, органічну єдність відкладаємо на завтра, і це затримує нас у розвитку. Я переконаний, що українці сьогодні повинні бути більш відкритими один до одного на сході і на заході, а політичні партії повинні бути менш агресивними щодо коментарів тих відмінностей, які є», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент назвав найголовнішим те, що сьогодні українці є єдиною нацією і повинні з мужністю відкидати те, що їх роз’єднує.