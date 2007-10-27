ЄС вимагає від України скасувати візи для громадян Румунії та Болгарії

Європейський Союз наполягає на скасуванні Україною візового режиму для громадян Румунії та Болгарії.

Про це агентству УНІАН сказав директор Директорату Європейської Комісії, відповідальний за фінансову допомогу Україні, Маркус КОРНАРО.

“Що стосується ратифікації угоди про реадмісію, слід нагадати, що цього року до ЄС приєднались Болгарія та Румунія, і перш ніж буде ратифіковано угоду про реадмісію, ми би хотіли, щоб до громадян цих країн було таке ж саме ставлення, як і до громадян інших країн ЄС при їхньому в’їзді до України. Ви знаєте, що громадяни інших країн ЄС мають безвізовий режим при в’їзді до Україні. Ми хотіли би побачити, що це питання вирішено”, - сказав М.КОРНАРО.

Він наголосив, що один із базових принципів Євросоюзу передбачає забезпечення рівного ставлення до усіх громадян країн ЄС - незалежно від того, чи йдеться про внутрішнє ставлення до громадян країн ЄС, чи того як до них ставляться інші країни.

За словами М.КОРНАРО, Євросоюз надає Україні допомогу, передбачену угодою про реадмісію. Зокрема, вже у 2007 році це 30 млн. євро з 140 млн. євро, в цілому виділених для України. “Ці кошти підуть на те, щоб Україна змогла реалізувати ті зобов’язання, які передбачені цієї угодою”, - додав він.