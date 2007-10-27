Плющ представив в.о. губернатора Житомирщини

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Іван ПЛЮЩ представив сьогодні активу Житомирської області в.о. голови облдержадміністрації Юрія ЗАБЕЛУ.

Як передає кореспондент УНІАН, І.ПЛЮЩ повідомив, що екс-губернатор Юрій ПАВЛЕНКО «під час виборів був в авангарді блоку «Наша Україна – Народна самооборона», після чого висловив бажання працювати чи то в парламенті, чи то в уряді».

За словами І.ПЛЮЩА, оскільки Ю.ПАВЛЕНКО звернувся до Президента України з проханням звільнити його з посади голови Житомирської ОДА і глава держави видав відповідний указ, то Віктору ЮЩЕНКУ було запропоновано декілька кандидатур на цю посаду.

Як сказав І.ПЛЮЩ, Президент 25 жовтня видав указ про призначення Ю.ЗАБЕЛИ на посаду в.о. губернатора Житомирщини.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент звільнив Ю.ПАВЛЕНКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації. Він був обраний депутатом на позачергових парламентських виборах 30 вересня.

Ю.ЗАБЕЛА до останнього призначення обіймав посаду голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області.