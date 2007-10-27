Янукович: між Ющенком та БЮТ відбувається “відкритий торг”

Прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що його політична сила не допустить відміни політичної реформи.

Про це йдеться у його статті, опублікованій у тижневику “Дзеркало тижня” № 40 (27 жовтня - 2 листопада), присвяченій 10-річчю Партії регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, усі є свідками того, як політреформа не просто зазнає ревізії, а фактично згортається. Він зазначив, що між Президентом України і БЮТ відбувається “відкритий торг”, ціна якого - доля парламентаризму в Україні.

“Звісно, ми ніколи не допустимо цього. Ті, хто ділить нині владні повноваження в обмін на згортання інститутів демократії в Україні, мають про це пам’ятати”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем’єр-міністра, спроби згорнути політреформу і передати максимум повноважень Президентові набувають характеру боротьби між прихильниками поглиблення народовладдя та їхніми супротивниками. Він висловив упевненість, що спроби відновити в Україні президентсько-парламентську модель державного управління переслідують єдину мету - спростити процедуру прийняття важливих рішень, коли парламентський контроль замінить розчерк пера однієї людини.

“У цій ситуації Партія регіонів стає фактично єдиною реальною силою, здатною не допустити перекроювання Конституції на догоду політикам, які не представляють інтересів всього українського народу”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.