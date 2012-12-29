Опозиція пропонує позбавити нардепів безкоштовних путівок і компенсації за житло

Народні депутати України Микола Томенко, Андрій Кожем`якін та Арскен Аваков (всі входять до фракції “Батьківщина”) внесли на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування пільг народних депутатів).

Законопроект пропонує з 1 січня 2013 року скасувати ті пільги народних депутатів, дія яких згідно з ухваленим 22 грудня 2011 року Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік», зупинена на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року.

Зокрема, пропонується скасувати: безкоштовне забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування (частина сьома статті 33); виплату одноразової грошової компенсації для створення належних житлових умов (статті 35); виплату народним депутатам матеріальної допомоги на період працевлаштування та у разі неможливості працевлаштування (частина п’ята статті 20 Закону); виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки (частина восьма статті 20 закону); виплати грошової допомоги при виході на пенсію та право депутатів-пенсіонерів на безоплатний проїзд один раз на рік по території України (частина дванадцята статті 20 Закону); забезпечення після виходу на пенсію транспортом для поїздки у лікарню та інших потреб щодо оздоровлення та лікування (частина тринадцята статті 20); право на отримання народним депутатом та його помічниками одноразової допомоги у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України (статті 21, 34 Закону); обов’язкове державне страхування життя і здоров’я народного депутата (стаття 30).