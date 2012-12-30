Прибічники ПР кажуть, що ця Верховна Рада надовго

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування “Рік 2012 в оцінках експертів”, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Опитування проводилось 19-25 грудня 2012 року. Загалом опитано 50 експертів.

Зокрема, 15 експертів вважають, що ВР працюватиме весь термін, 7 - що будуть дострокові вибори.

Таке ж питання про тривалість роботи ВРУ було включено до загальнонаціонального опитування, яке було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року.

Згідно з результатами цього опитування, 50,3% громадян вважають, що новообрана ВР допрацює свій термін до кінця, 17,2% вважають, що відбудуться дострокові вибори, а 32,5% - відповіли: “важко сказати”.

Найбільше впевнених у тому, що ВР пропрацює до листопада 2017 року серед виборців Партії регіонів (75%). Найбільше прихильників думки про те, що відбудуться дострокові вибори, серед виборців “Свободи” - 28,5%.

*** Загалом було опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.