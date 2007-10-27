Новий губернатор Житомирщини заявив, що він теж - член Нашої України

Т.в.о. голови Житомирської облдержадміністрації, член партії «Народний Союз Наша Україна» Юрій ЗАБЕЛА сподівається на підтримку преси та Житомирської обласної ради і вважає себе ліберальним керівником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після свого представлення на посаді т.в.о. губернатора.

"Я з пресою дружу. Так було і під час моєї роботи на посаді керівника Макарівської райдержадміністрації на Київщині, де я регулярно спілкувався з журналістами і ніколи не мав з пресою конфліктів. Сподіваюся, що так буде і надалі. Ми будемо з вами дружити і спілкуватися", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

Він також наголосив, що представляє "не Соцпартію, як повідомляли деякі ЗМІ, а НСНУ, куди вступив у серпні цього року". "Я раніше деякий час був у СПУ, а зараз є членом НСНУ", - сказав новий керівник Житомирської області.

Він також заявив, що не боїться відповідальності за область після відповідальності за район, оскільки бачить різницю "тільки у масштабах".

При цьому Ю.ЗАБЕЛА відмовився відповідати на запитання щодо можливих кадрових змін в обласному керівництві.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Юрія ПАВЛЕНКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації. Він був обраний до парламенту на позачергових виборах 30 вересня за списком блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.