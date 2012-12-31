Тимошенко побажала українцям не втрачати безцінний час на речі, які не варті любові

Про це йдеться у її привітанні з новорічними святами, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Хочу вам сьогодні побажати вміти правильно розпоряджатися часом, який вам відвів Господь. Яким би важким не було повсякденне життя, на новорічні свята відкладаються усі справи, ви збираєтеся з родиною за столом, говорите теплі та важливі слова своїм близьким людям, зігріваєте один одного своєю любов’ю. У ці хвилини ви щасливі та спокійні. Однак потім, коли новорічні свята минають, ви знову повертаєтеся у світ метушливих, сірих буднів, де майже немає місця почуттям та сантиментам», - зазначила Ю.Тимошенко.

«Зараз я хочу, щоб після свят ви змінили звичайний хід подій, поміняли місцями пріоритети та спробували віддавати своїм близьким людям - коханим, дітям, батькам, родині - більше часу, більше любові, більше уваги. Час, що ви безпідставно присвячуєте пустій повсякденній метушні, яка вам лише здається важливою, ви відбираєте в тих, кого любите і цей час вже ніколи не повернеться... Вже потім, коли настає вимушена розлука, а вона приходить рано чи пізно до всіх, ми розуміємо, що недолюбили, недодали тепла та турботи тим, без кого важко уявити своє життя», - підкреслила екс-прем’єр.

«Хочу побажати вам не втрачати свій безцінний час на речі, які не варті любові. Спробуйте перелік цінностей змінити зараз, бо в минулому вже нічого змінити неможливо», - наголосила Ю.Тимошенко.

Вона побажала українцям прожити своє життя відразу начисто та присвятити його найдорожчим у світі людям.