Янукович залишить виборчі штаби у ”бойовій готовності”

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович доручив однопартійцям і після виборів продовжувати зустрічі з виборцями, посилити роботу регіональних штабів, забезпечити постійну присутність ПР у ЗМІ та зміцнювати зв’язок керівництва партії з її рядовими членами.

"Обіцянки, які ми дали мільйонам наших співвітчизників, мають бути виконані за будь-яких обставин. Люди мають бути впевнені в нас, байдуже, у якості кого перебуває нині Партія регіонів — влади чи опозиції", - пише Янукович у своїй статті в "Дзеркалі тижня".

Він закликавши однопартійців "готуватися до дуже серйозної роботи відразу ж після офіційного оголошення ЦВК результатів виборів".

За його словами, "партія має максимально спиратися на народ, підтримувати постійний зв’язок зі своїми виборцями, робити все від неї залежне, щоб люди відчували присутність у регіонах своїх депутатів".

"У цьому сенсі передвиборні тури, зустрічі з трудящими мають залишатися однією з форм політичної роботи депутата в округах", — підкреслив Янукович, повідомивши, що ініціюватиме розробку плану проведення регулярних зустрічей депутатів і керівництва партії з виборцями.

Крім того, він доручив "не тільки не згортати роботу виборчих штабів, а, реформувавши, перевести її на постійну основу".

"Як лідер партії я ставлю завдання налагодити на місцях постійну роботу громадських приймалень Партії регіонів", - зазначив також він.

Разом з тим, на його думку, ПР варто частіше збирати партійний актив, який знає ситуацію на місцях і може зміцнити зв’язок керівництва партії з її рядовими членами.

Янукович також наголосив, що "Партія має постійно бути присутньою у засобах масової інформації", додавши, що "це потребує додаткових зусиль і коштів".

Українська правда