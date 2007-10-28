Азаров оцінює шанси Регіонів як 50 на 50

Перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола Азаров оцінив шанси про те, де буде Партія регіонів – в опозиції чи в коаліції – як 50 на 50: Про це віце-прем`єр розповів в інтерв`ю Радіо Свобода«Все буде залежати від того, наскільки наші принципові підходи будуть розглядатися як нормальні, як грамотні. Тому все ще попереду...».

«Ми є переможцями виборів, – заявив перший віце-прем`єр, – і тому ми або в опозиції, або ми очолимо ту коаліцію, яка буде створена. Ну не дістала жодна політична партія карт-бланш! Це означає, що буде коаліція – коаліція політичних сил, кожна з яких матиме свої політичні інтереси. Ну, наприклад, перемогти на президентських виборах».

Саме це бажання, на думку М. Азарова, унеможливлює досягнення «згоди в кардинальних для суспільства питаннях». Вихід із такої ситуації був би можливий, якби «керівники трьох політичних сил зобов`язалися не виставляти свої кандидатури або не йшли на президентські вибори». Але таке, каже М. Азаров, «уявити собі неможливо». Теоретично ж він це припускає.

У випадку, якщо Партія регіонів буде в опозиції, а головою уряду стане Юлія Тимошенко, пан Азаров порадив таке: «Говорити на публіку можна все, що завгодно, але реально треба дуже серйозно вникнути в ті рішення, які ухвалювалися раніше, треба розібратися, зрозуміти логіку цих рішень. Тоді країна буде послідовно розвиватися і не буде тих потрясінь, які були в 2005 році».