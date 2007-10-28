Ющенко: коаліція має відповідати підсумкам виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що альтернативи формуванню коаліції демократичних сил немає.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю ввечері.

Президент наголосив на необхідності розуміти, що процес формування коаліції є «непростою справою».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що коаліція має відповідати підсумкам виборів. «І тому, на мій погляд, є одна відповідь – коаліція може бути створена в контексті демократичних сил», - зазначив він.

Водночас, Глава держави зауважив, що така коаліція матиме переваги лише в три голоси. «Легко ці голоси вибити зі строю демократичних сил? Думаю, що легко. Думаю і знаю, що б’ють. Від цього перспективи формування демократичної коаліції складнішає, але переконаний, що альтернативи цьому процесу зараз немає”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент України повторив свою позицію щодо необхідності пошуку консолідації між опозицією і більшістю.