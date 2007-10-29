Тимошенківці та регіонали вже стали на старт

Робоча група із підготовки роботи нового парламенту Блоку Юлії Тимошенко почне працювати уже в понеділок.

Про це заявив представник БЮТ Андрій Шкіль, повідомляє Радіо "Свобода".

"Група вже сформована. Думаю, вона увійде в робочий ритм вже з понеділка за погодженням представників усіх парламентських фракцій", - сказав він.

"Узгодиться дата проведення першого засідання Верховної Ради, буде визначена група осіб, які виконуватимуть роль у президії. А далі вже почне працювати апарат Верховної Ради для забезпечення проведення першого сесійного засідання", - додав Шкіль.

За словами представника Партії регіонів Володимира Зубанова, перше засідання парламенту може відбутися аж після 20 листопада.

"Робоча група повинна напрацювати, яким чином працюватиме Верховна Рада, хто буде сидіти у президії, є пропозиції президента, щоб після обрання спікера та розподілу комітетів, розглянути кілька важливих, на його думку, законів", - зазначив він.

На думку політолога Костя Бондаренка, для підготовки першого засідання Верховної Ради знадобиться два-три тижні, до того ж часу говорити про формат майбутньої коаліції не варто.

"Ще не почала роботу Верховна Рада, а будь-які розмови про коаліцію до того, як почала працювати Верховна Рада – це фальстарт і вони абсолютно безпідставні... Потрібно дочекатися, коли ж запрацює парламент і тоді вже говорити про варіанти коаліції, бо зараз говорити про варіанти коаліції – це гадати на кавовій гущі", - цитує його радіо.

Як відомо, у суботу, 27 жовтня, офіційні видання "Голос України" та "Урядовий кур’єр" опублікували результати дострокових парламентських виборів 30 вересня після скасування відповідної заборони Вищого адміністративного суду, який не знайшов порушень у діях ЦВК з установлення результатів виборів.

Відтак, виборча кампанія вважається завершеною.

Українська правда