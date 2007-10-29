У Литвина розкрили карти: чого насправді хоче блок

У разі створення коаліції за участю Блоку Литвина, ця політична сила висуватиме кандидатуру свого лідера на посаду спікера парламенту.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив представник Блоку Литвина Михайло Сирота.

«В залежності від формату більшості, буде висуватися кандидатура голови Верховної Ради України. Тому, якщо ми будемо мати формат більшості за участю блоку Литвина, це можливо.

Володимир Литвин один з найкраще підготовлених політиків, які б могли виконувати функції голови Верховної Ради шостого скликання», – сказав Михайло Сирота.