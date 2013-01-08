Опозиціонери пропонують пересадити чиновників на вітчизняні авто

Про це йдеться у проекті закону “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (щодо використання службового транспорту)”, який зареєстрували у Верховній Раді депутати від партії “Батьківщина” Андрій Павловський, Юрій Стець та Олександр Бригинець.

Згідно із законопроектом, статтю закону про держслужбу щодо використання службового транспорту пропонується доповнити новими положеннями.

“Керівники установ, посади яких належать до підгрупи I-1, забезпечуються службовим транспортним засобом вітчизняного виробництва, вартість нового якого становить не більше 500 мінімальних заробітних плат”, - йдеться у законопроекті.

Керівників установ, посади яких належать до підгрупи ІI-1, пропонується забезпечувати вітчизняним службовим транспортом вартістю не більш як 250 мінімальних заробітних плат, а до підгруп І-2, II-2 - не більш як 110 мінімальних зарплат.

При цьому для забезпечення діяльності державних службовців, посади яких належать до інших підгруп, можуть бути придбані, братись в оренду лише автомобілі вітчизняного виробництва, вартість нових яких становить не більш як 90 мінімальних заробітних плат.

Також пропонується встановити, що державні службовці можуть використовувати власний транспортний засіб або транспортний засіб членів родини. Умови та розмір компенсації витрат на його експлуатацію визначається Кабінетом міністрів України.

У пояснювальній записці до законопроекту депутати зазначають, що державні службовці використовують службовий транспорт, який не відповідає економічній та соціальній ситуації в країні. “Непоодинокі випадки використання держчиновниками транспорту, який належить комерційним структурам, що можна розглядати, як приховану форму хабара. Багато випадків взяття в оренду дорогих автомобілів, що теж є формою корупційної діяльності”, - вважають депутати.

Опозиціонери переконані, що на сьогодні автопарки різного рівня можуть бути повністю забезпечені автомобілями вітчизняного виробництва, принаймні шляхом великовузлового складання. “А вказані у законопроекті діапазони цін гарантують використання авто з достатнім рівнем безпеки та прийнятними технічними характеристиками”, - йдеться у пояснювальній записці.

Один із авторів законопроекту О.Бригинець повідомив, що, згідно з документом, буде розроблено правила відчуження автомобілів неукраїнського виробництва та машин, вартість яких перевищує зазначену у законопроекті суму. “Йдеться про автівки, які експлуатуються Кабміном, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними місцевими адміністраціями та їх структурними підрозділами”, - цитує депутата його прес-служба.