Експерт: більшість олігархів - проти демкоаліції

Кандидат в народні депутати від БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО переконаний, що, незважаючи на всі складнощі, більш вірогідним є створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Більш вірогідний сценарій полягає в тому, що буде створена коаліція демократичних сил - наскільки вона буде тривалою, стійкою, життєздатною… тут буде багато ситуативного», - сказав В.ПОЛОХАЛО. Він підкреслив, що створення коаліції демократичних сил буде відбуватися тяжко, але це найбільш вірогідний варіант, оскільки політики, які зацікавлені у створенні такого формату коаліції, усвідомлюють небезпеку віддалення від підсумків виборів.

На переконання В.ПОЛОХАЛА, створення широкої коаліції може бути лише у форматі НУ-НС і Партія регіонів, але для цього має бути створена «критична маса» в самій НУ-НС.

Він нагадав, що на сьогодні тільки двоє кандидатів у народні депутати від НУ-НС виступають проти демократичної коаліції.

Крім того, він зауважив, що більшість олігархів проти коаліції демократичних сил. Так, з 20 кланів або олігархічних груп України близько 12-13 - проти демократичної коаліції, сказав В.ПОЛОХАЛО. За його словами, саме ці групи створюють ситуацію невизначеності та домінують у залаштункових переговорах. Натомість третина олігархів підтримують демократичну коаліцію.

Також він додав, що середній бізнес на 90% підтримує демократичну коаліцію.

Таким чином, «баланс складається сьогодні на користь саме коаліції демократичних сил», - підсумував В.ПОЛОХАЛО.