Експерт: більшість олігархів - проти демкоаліції
"Ширка" потребуватиме «критичної маси» в НУ-НС
Кандидат в народні депутати від БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО переконаний, що, незважаючи на всі складнощі, більш вірогідним є створення демократичної коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.
«Більш вірогідний сценарій полягає в тому, що буде створена коаліція демократичних сил - наскільки вона буде тривалою, стійкою, життєздатною… тут буде багато ситуативного», - сказав В.ПОЛОХАЛО. Він підкреслив, що створення коаліції демократичних сил буде відбуватися тяжко, але це найбільш вірогідний варіант, оскільки політики, які зацікавлені у створенні такого формату коаліції, усвідомлюють небезпеку віддалення від підсумків виборів.
На переконання В.ПОЛОХАЛА, створення широкої коаліції може бути лише у форматі НУ-НС і Партія регіонів, але для цього має бути створена «критична маса» в самій НУ-НС.
Він нагадав, що на сьогодні тільки двоє кандидатів у народні депутати від НУ-НС виступають проти демократичної коаліції.
Крім того, він зауважив, що більшість олігархів проти коаліції демократичних сил. Так, з 20 кланів або олігархічних груп України близько 12-13 - проти демократичної коаліції, сказав В.ПОЛОХАЛО. За його словами, саме ці групи створюють ситуацію невизначеності та домінують у залаштункових переговорах. Натомість третина олігархів підтримують демократичну коаліцію.
Також він додав, що середній бізнес на 90% підтримує демократичну коаліцію.
Таким чином, «баланс складається сьогодні на користь саме коаліції демократичних сил», - підсумував В.ПОЛОХАЛО.